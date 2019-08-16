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Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 04:03 | Son Güncelleme

Denizli'de yol ortasında bulunan kaplumbağayı kurtarmak isteyen kişi, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre Çivril - Denizli kara yolunda Turgay Nacak, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.

Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.

O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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kaplumbağa Kaza trafik yaralı

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