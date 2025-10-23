Kapsül gardırop oluşturmak için bilmen gereken 10 tüyo

1. Öncelikle renk paletini belirlemelisin.



Kapsül dolap oluşturmanın ilk adımı renk paleti oluşturmak. Gardırobunun %70’i birbiriyle uyumlu 3–4 ana renkten oluşursa kombin yapman daha da kolaylaşır. Geri kalan %30’u ise vurucu renkler olabilir. Zevkine bağlı.

2. Modaya ayak uydurmak zorunda değilsin. Kendi trendini oluşturmalısın.



Kapsül dolap bir akım gibi görünse de aslında bir yaşam tarzı. Dolabındaki parçaları trendlere göre değil sana yakışana göre seçersen hem yıllarca kullanırsın hem de dolabın asla demode hissettirmez.

3. Temel parçaların her zaman kaliteli olsun.



Beyaz tişört, siyah elbise ya da atlet, bir kapsül dolabın olmazsa olmazlarından. Her sene bunların yenisini almak yerine kaliteli ve uzun ömürlü olanlarından almalısın. Çünkü kapsül dolap bir noktada sürdürülebilir bir stil.

4. Kıyafet etiketlerindeki talimatları harfiyen uygulamalısın.



Kıyafetlerdeki yıkama talimatları boşuna oraya koyulmadı elbette. Kapsül dolabın bir diğer amacının sürdürülebilir bir yaşam tarzı olduğunu söylemiştik. Kıyafetlerin uzun ömürlü olması için yıkama talimatlarına uymalısın.

5. Vücuduna tam oturan bir parçanın ikincisini almak hayat kurtarır. Neden mi?



Vücuduna tam oturan pantolonu bulduysan ya da aldığın beyaz tişörtün kalitesini çok beğendiysen aynısından ikinciyi almak akıllıca bir hareket olur. Çünkü tekrar bulamayabilirsin. Gardırobunun joker parçası olur böylelikle.

6. Kapsül dolabı oluştururken sezon dışı alışveriş yapmak büyük kolaylık sağlıyor.



Kışlık montu yaz aylarında, yazlık elbiseyi kış aylarında almak hem daha ucuza gelir hem de kapsül gardırop için mantıklı bir hareket olur. Çünkü kapsül dolap için klasik ve uzun ömürlü parçalar alıyoruz. Trend olanlar değil.

7. Kapsül dolap sıkıcı görünebilir ama bunu aksesuarlarla zenginleştirmek de işin renkli tarafı!

Minimal bir dolap sıkıcı olmak zorunda değil. Aynı kombini farklı kemer, çanta ya da takıyla bambaşka gösterebilirsin. Kapsül dolap yaparken seçilen aksesuar bir çeşit makyaj gibidir.

8. Dolabını belirli aralıklarla gözden geçir. Mesela 6 ayda bir kullanmadığın parçaları ayıkla.



Her 6 ayda bir dolabını elden geçirmeni tavsiye ederiz. “Bunu gerçekten giyiyor muyum?” sorusunu sorduğunda hayır cevabını alıyorsan birine hediye edebilir, ihtiyaç sahibi birine verebilir ya da ikinci el uygulamalarda satışa koyabilirsin. Yerine yenisini alabilirsin böylelikle.

9. Kapsül dolabın belki de en zor ama en çarpıcı noktası: Ayakkabılar.



Bir çift beyaz spor ayakkabı, sade bir klasik ayakkabı ve iyi bir bot olmazsa olmaz. Neredeyse her kombine uyabilecek bu üç parçayı iyi seçmen lazım. Kombinlerin %80’i bu üçlüyle hemen çözülür.

10. İmza parçanı belirlersen kapsül dolabın olduğunu dışarıda da gösterebilirsin.



Steve Jobs gibi siyah boğazlı kazak giy demiyoruz ama seni yansıtan imza parçaların olsun. Belki kot pantolon ile beyaz tişört, belki elbise ya da dökümlü bir gömlek. Bu şekilde kombin konusunda işin epey kolaylaşacak.