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"Kaptan Kirk" uzaya çıktı!

13.10.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Trek’teki Kaptan Kirk rolüyle hafızalara kazanan aktör William Shatner, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin ile uzaya gitti. 90 yaşındaki Shatner, bu uçuş ile tarihe geçti.

"Kaptan Kirk" uzaya çıktı!

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının özel bir misafiri var.

Kaptan Kirk-2

O misafir, Star Trek'te efsanevi Kaptan Kirk'ü canlandıran ünlü aktör William Shatner.

KAPTAN KİRK'ÜN UZAY YOLCULUĞU

90 yaşındaki usta oyuncunun uzay yolculuğu geçtiğimiz dakikalarda başladı. Kirk, Teksas'tan uzaya fırlatıldı.

Kirk

TARİHE GEÇTİ

Ünlü aktör William Shatner yaklaşık 10 dakika süren uçuşun ardından uzaya giden en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu.

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Shatner’a bugünkü uçuşunda eski NASA mühendisi Chris Boshuizen, klinik araştırma alanında girişimci Glen de Vries ve Blue Origin şirketinin Başkan Yardımcısı ve mühendis Audrey Powers eşlik etti.

Dün yapılması planlanan uçuş, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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