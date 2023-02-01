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Kar etkili oldu, TIR'lar yolda kaydı! Bursa-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı

01.02.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışıyla birlikte Bursa-İstanbul karayolu kayan TIR'lar nedeniyle trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar etkili oldu, TIR'lar yolda kaydı! Bursa-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı

Bursa'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerinin kar lastiği takmadan ve zincir bulundurmadan yola çıktığı araçlar kazalara neden oldu. Bursa- İstanbul karayolunun Dürdane rampasında kayan TIR'lar yolu kapatınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, TIR'ları kaldırıp yolları tuzlayarak yeniden yolu ulaşıma açtı. Kaza anları ise sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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24 SAAT KARLA ARALIKSIZ MÜCADELE

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'da 50 makine ve 250 personel ile 24 saat aralıksız olarak karla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Bursa'nın yanı sıra, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinde toplam 276 araç ve 450 personel ile karla mücadele yapacağı belirtildi.

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Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, kar yağışının gün içinde aralıklı olarak beklendiğini belirtip, en düşük hava sıcaklığının ise 1 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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