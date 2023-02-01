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  4. SON DAKİKA | Meteorolojiden 42 il için kar uyarısı! İstanbullular bu günlere dikkat: Daha fazla olacak

SON DAKİKA | Meteorolojiden 42 il için kar uyarısı! İstanbullular bu günlere dikkat: Daha fazla olacak

01.02.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar uyarısı geldi. 42 il için kar yağışı uyarısı yapılırken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için pazar ve pazartesi gününe dikkat çekti. "Bugün Trakya Kıyı Ege Batı Akdeniz hariç tüm yurtta yağış var" diyen Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün karla karışık yağmurlu, kuzey ve yüksekler kar yağışlı sıcaklık 6 derece. İstanbul’da hafta sonu Pazar ve Pazartesi kar daha fazla görülüyor" açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar ve fırtına uyarısı geldi. Bugün 42 ilde kar yağışı görülecek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "İstanbul bugün karla karışık yağmurlu, kuzey ve yüksekler kar yağışlı sıcaklık 6 derece" derken pazar ve pazartesi gününe dikkat çekti.

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YURTTA (1 ŞUBAT) BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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42 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

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İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları ifade etti:

"Bugün Trakya Kıyı Ege Batı Akdeniz hariç tüm yurtta yağış var. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ve kıyılarda yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. İstanbul bugün karla karışık yağmurlu, kuzey ve yüksekler kar yağışlı sıcaklık 6 derece. İstanbul’da hafta sonu Pazar ve Pazartesi kar daha fazla görülüyor."

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BEKLENEN KAR İSTANBUL'DA ETKİLİ OLDU

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul’da nihayet etkisini gösterdi. İstanbul’da kentin bazı ilçelerine lapa lapa kar yağarken belediye ekipleri de teyakkuza geçti.

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Sabah saatlerinde etkili oldu, lapa lapa yağdı… Sabah saatlerinde etkili oldu, lapa lapa yağdı…

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUĞLA °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Hakkari ile Malatya'nın doğu, Tunceli'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve aralıklı yağmurlu

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