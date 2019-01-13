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Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı merkezde kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kars'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayakseverler kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini çıkardı - Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez: - "Hafta sonlarında çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların vazgeçilmez eğlence yeri Cıbıltepe'dir. Doluluk oranlarımız hafta sonları yüzde 100'e ulaşıyor"

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın eden vatandaşlar, hafta sonunun keyfini kayak, snowboard ve kızakla kayarak çıkardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 2 bin 634 rakımlı, sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken merkeze kayakseverler, yoğun ilgi gösteriyor.

Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 9 pistten 8'inin kayak için ideal duruma getirildiğini belirten Sönmez, "Hafta sonlarında çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların vazgeçilmez eğlence yeri Cıbıltepe'dir. Doluluk oranlarımız hafta sonları yüzde 100'e ulaşıyor." dedi.

Sönmez, kayak merkezinde hafta sonu yaşanan yoğunluğun yarıyıl tatilinde artmasını beklediklerini dile getirerek "Günübirlikçiler, okulların ve kurumların tatil olması sebebiyle çalışanlar, tatil günlerini burada geçirdikleri için yoğunluk yaşanıyor. Önümüzdeki hafta sömestir olduğu için daha da yoğunluk yaşanacak. Bu arada hafta sonları konuklarımıza geceleri müzik, eğlence programları ve gece kayağı düzenleyerek keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Tarık Erdoğdu ise kayak merkezinde keyifli anlar yaşadıklarını belirterek, "Biz çalışanlar için Cıbıltepe, hafta sonu tatilinde vazgeçilmez bir yerdir. Burada hafta sonları karın, kayağın keyfini doyasıya yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak merkezinde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
kayak Sarıkamış

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