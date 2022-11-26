Kar maskeli silahlı saldırı! Ayaklarına ateş edip kaçtılar: 2 yaralı

Olay, gece yarısı saatlerinde Ereğli ilçesinin en işlek caddelerinden olan Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü restoranın sahibi Onur Ç. ve müşteri Şaban A. restorantın önünde sohbet ederken, iddiaya göre yaklaşan kar maskeli kişiler silahla ateş açmaya başladı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar Onur Ç. ve Şaban A.'nın ayaklarına isabet etti. Saldırganlar ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çevredekiler panik içinde saklanmaya çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis, Yalı Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı sırasında olay yerinde olduğu öğrenilen bir görgü tanığının ihbarı ile Orhanlar Mahallesinde bir apartmanda arama yapıldı. Ancak şüphelilerin izine rastlanılamadı. Polis, saldırganları tespit etmek için çevredeki kamera kayıtlarını inceleme aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

