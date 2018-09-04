KAR MASKELİLER, KARI-KOCAYI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, KIZLARINI YARALADI

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
Konya'da eve giren kar maskeli kişi ya da kişiler kapıyı açan Büşra Büyükşen'in (20) kafasına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurduktan sonra annesi Necla (52) ve babası Metin Büyükşen'e (55) ateşe ederek öldürdü. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, Büşra Büyükşen hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre kar maskesi takan kişi ya da kişiler Metin Büyükşen'e ait evin kapısını çaldı. Kapıyı açan Büşra Büyükşen'e, saldırganlar ellerindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladı. Evin içerisine giren saldırganlar, pompalı tüfekle ateş ederek Necla ve Metin Büyükşen, çiftini öldürerek olay yerinden kaçtı. Aldığı darbeyle yaralanan çiftin kızları Büşra Büyükşen ise olaydan sonra komşularına sığındı. Büşra Büyükşen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olayın meydana geldiği evden görüntüler
-Jandarma ve cenaze araçlarında detaylar
-Olay yeri görüntüleri
-Ölen Metin Büyükşen'in vesikalık fotoğraflı
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