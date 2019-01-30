Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yağan kar ve tipi nedeniyle Viranşehir - Diyarbakır yolu ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Kar küreme araçlarıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, vatandaşlara ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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