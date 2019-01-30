Kar nedeniyle öğrenciler mahsur kaldı, jandarma ekipleri yetişti

Elazığ’da kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrencilere jandarma ekipleri yetişti. Öğrenciler jandarma aracıyla okula götürülürken, ekipler de kürekle yolu açtı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Harput Mahallesi Anguzu baba Karataş mevki’inde kar ve tipi nedeniyle yol kapandı. Yolun kapalı kalmasıyla taşıma sistemiyle Beydalı, Beşoluk ve Kurtdere köylerinden öğrencileri okula götüren servis minibüsü mahsur kaldı. Servis şoförü de mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat’a ulaşarak yardım istedi. Muhtar Demirpolat’ta, jandarma ekipleriyle birlikte olay yerine geldi. Jandarma ekipleri ellerine aldıkları kürekle tipi nedeniyle yola biriken karı temizleye başladı. Serviste bir süre bekletilen öğrenciler ise daha sonra jandarma araçlarına alınarak eğitim gördükleri Harput Ekrem Özel İlköğretim Okuluna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kürekle yolu açmasıyla servis minibüsü de yoluna devam etti. Ardından bölgeye de İl Özel İdaresi ve Belediyeye bağlı ekipleri gönderilerek yolun tamamen kardan temizlendiği bildirildi.

