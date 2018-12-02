Kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastanın imdadına koştular

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kesendere Mahallesi'nde rahatsızlanan Kevser Uçer (51), yolun kar ve tipi yüzünden kapalı olması dolayısıyla yakınlarınca hastaneye götürülemedi.

Van'da kapanan yoldan 5 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans da yolda kara saplandı.

Durumun bildirilmesiyle iş makinesiyle olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi karla mücadele ekipleri, önce ambulansı saplandığı yerden çıkarttı.

Mahalleye doğru harekete geçen ve zaman zaman yolda zor anlar yaşayan sağlık ve karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma sonucu, mahalle sakinlerinin de yaklaşık 1 kilometre taşıdığı hasta Uçer'e ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı Uçer, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Başkale Devlet Hastanesine ulaştırıldı.