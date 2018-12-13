Kar tatili! 13 Aralık hangi il ve ilçelerde okullar tatil? (Çorum, Van, Kahramanmaraş)

13 Aralık hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Kar yağışının etkisini arttırmasının ardından birçok öğrenci ve veli bu soruya yanıt arayarak, Valilikler ve MEB'den gelecek 'kar tatili' müjdesini bekliyor. Özellikle gece saatlerinde yağışın etkili olmasının ardından peş peşe 'okullar tatil' haberi gelmeye başladı. ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Çorum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. VAN'DA İKİ İLDE OKULLAR TATİL Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde okullar tatil edildi. KAHRAMANMARAŞ'TA ELBİSTAN VE EKİNÖZÜ'NDE OKULLAR TATİL Kahramanmaraş'ta öğleden sonra başlayan kar, özellikle kuzey ilçelerde etkili oldu. Elbistan ve Ekinözü'nde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulması üzerine ilçelerde okullar tatil edildi. ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA Ankara'da, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar, bu akşam saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar 'okullar tatil mi?' sorusunu akıllara getirirken Ankara Valiliği sosyal medyada dolaşan Vali Vasip Şahin’in Twitter hesabından açıklanmış gibi paylaşılan görselin gerçek olmadığını duyurdu.

BOLU DAĞI'NDA ULAŞIMDA AKSAMA YOK Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki kar yağışı etkisini arttırdı.Bölgede dünden itibaren süren yağış, Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde etkisini arttırdı.Kar kalınlığının 5 santimetreyi aştığı ve yağışın sürdüğü bölgede trafikte aksama yaşanmıyor. ERZURUM'DA ETKİSİNİ ARTIRDI Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Kar trafikte aksamalara neden oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Cumhuriyet Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlanan araçlara çevredekiler yardım etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince cadde ve sokaklarda temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. ZONGULDAK'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI Zonguldak-İstanbul Karayolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalanların çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, TIR ve kar lastiği olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi.

Zonguldak'ta 2 gündür yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde ise Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun Ereğli kesiminde kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlar yolda kaldı. BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN UYARI Bitlis Valiliği, yoğun kar ve fırtına uyarısında bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bölge Tahmin Merkezince hazırlanan rapora göre bu gece il merkezinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi. ORDU'DA 6 KİŞİ YAYLADA MAHSUR KALDI Ordu'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Sinanlı Obası'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla yol kapandı. KÜTAHYA'DA KAR KALINLIĞI 20 CM Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Domaniç ilçesinde belirli aralıklarla yağan kar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.