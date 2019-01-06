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Kar yağışı Başkentin kırsalında güzel manzaralar oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

Çubuk ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karagöl buz tuttu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde etkili olan kar yağışı tabiat parkı Karagöl ve çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı Ankara’nın Çubuk ilçesini beyaza bürüdü. İlçenin tüm mahallelerinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri de ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışma yürüttü.

Bu arada tabiat parkı Karagöl ve çevresinde de güzel görüntüler oluştu. Soğuk hava nedeniyle Karagöl buz tutarken, buzlu zemin karla kaplandı.

Çevre sakinlerinden İsmail Ercan, çocuklarıyla birlikte yaban hayvanlarına yem bırakmaya geldiklerini söyledi.

Bahadır Kabasakal ise böyle güzel bir kar yağışını uzun zamandır özlediklerini aktardı.

Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ da bölgede çok güzel bir manzara oluştuğunu belirterek, kar yağışını fırsat bilerek fotoğraf çektiklerini kaydetti.

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