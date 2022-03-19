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Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji açıkladı! Havalar ne zaman ısınacak? İşte İstanbul'da kar yağışının bitiş tarihi!

19.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde kar yağışının ne zaman sonlanacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan uyarılar sonrası başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin pek çok ilinde kar yağışı başladı. Peki kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte İstanbul'da kar yağışının bitiş tarihi!

Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji açıkladı! Havalar ne zaman ısınacak? İşte İstanbul'da kar yağışının bitiş tarihi!

Ülke geneli beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sistemin etkisine girdi. Meteorolojinin uyarılarının sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başlamış oldu. Baharın gelişinin simgesi olan 3 cemrenin de düşmesine rağmen Marmara Bölgesi'nde bir süredir kar yağışı devam ediyor. Peki kar yağışları ne zaman sona erecek?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili son tahminleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Şen, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da Cuma günü önce karla karışık yağmur akşama doğru kar yağışlı. Cumartesi daha yoğun olmak üzere pazar gününe kadar devam. Geçen haftaki kar dan daha az. Sıcaklık 2 - 3 C daha yüksek. İstanbul'da kar yerde örtü yaptı ama sıcaklık 3-4 derece olduğu için eriyor. Bu gece yarın ve pazar öğlene kadar daha yoğun. Gece sıcaklık 0 derece, yarın 3 derece"

HAVA DURUMU TAHMİNİ!

İstanbul'da beklenen kar yağışı önceki gün başlamıştı. Cumartesi günü etkisini artıracak olan kar yağışı Pazar günü de devam ettikten sonra Pazartesi günü havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin yapmış olduğu inceleme ve tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı Cumartesi günü görülecek.

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