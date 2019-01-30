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Kar yağışında facianın eşiğinden dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 05:53 | Son Güncelleme

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle bir aracın üzerine ağaç devrildi. Olay sırasında araç içinde kimsenin olmaması sebebi ile kaza maddi hasarla atlatıldı.
Olay, Odunpazarı bölgesinde bulunan Çengelçeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Boz isimli vatandaşın park ettiği 09 AEY 38 plakalı aracının üzerine yoğun kar yağışı sebebiyle bir ağaç devrildi ve yol trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
Kazayı haber alınca olay yerine gelen Ahmet Boz, aracında maddi hasar meydana geldiğini söyledi. Boz, "Arabayı buraya park etmiştim. Arkadaşım aradı ve “Ağaç arabanın üzerine düştü” dedi. Kar nedeniyle kırılmış ve arabanın üzerine düşmüş ağaç. İtfaiye geldi ağacı aracın üzerinden alıp parçaladı. Aracın içinde de olabilirdim. Allah korudu" dedi.

Kar yağışında facianın eşiğinden dönüldü

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