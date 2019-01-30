Kara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kar yağışına dayanamayan çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken çam ağacı, İsmail Tunç’a ait 23 EV 916 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobilin üzerine devrildiğini gören vatandaşlar, o sırada yolları temizleyen iş makinesinden yardım istedi. Kepçe yardımıyla ağaç yukarı kaldırılarak otomobilin çıkması sağlandı. Otomobili kurtaran ekip, daha sonra ağacı motorlu testere ile kesti.

