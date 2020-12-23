Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların (Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişi) haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların (Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişi) haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların (Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişi) haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların (Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişi) haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi.