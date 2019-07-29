Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 41 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli astsubayların, umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün sivil mahrem imamları ile örgütsel iletişim kurdukları belirlendi. Soruşturma kapsamında 41 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli astsubayların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

