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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 08:27 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan kavşağı-Ankara kavşağı kesiminin 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yolları ile Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik diğer yönden (İstanbul-Ankara istikametinden) iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşme-İzmir otoyolunun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emet-Tavşanlı yolunun 21. kilometresinde meydana gelen çökmeden dolayı yol trafiğe kapatılarak ulaşım Günlüce köyü (Eski Yol) geçişinden sağlanıyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 30-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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