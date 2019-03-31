Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan kavşağı-Ankara kavşağı kesiminin 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yolları ile Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik diğer yönden (İstanbul-Ankara istikametinden) iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşme-İzmir otoyolunun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emet-Tavşanlı yolunun 21. kilometresinde meydana gelen çökmeden dolayı yol trafiğe kapatılarak ulaşım Günlüce köyü (Eski Yol) geçişinden sağlanıyor.