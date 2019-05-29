Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek tekrar Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Alaçatı kavşaklarında ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 3. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle Korkuteli yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.