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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 08:20 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-13. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde bulunan Belevi Viyadüğü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun İskenderun Batı-Adana-Osmaniye kavşaklarındaki (Ayrancı Tüneli mevkisi) genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 14-19. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İskilip-Çankırı yolunun 37-41. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometrelerindeki Kopmuş Tüneli çıkış mevkisindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Yalvaç-Gelendost Kavşağı yolunun 15-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Yalvaç istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

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