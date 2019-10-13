HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 08:13 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücülerin, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapmaları sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde yolun her iki yönü kapatılarak ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bozüyük-Kütahya yolunun 6-7. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Yusufeli-İspir yolunun 19-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

PARTNERÖldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!Öldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandıEtkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Sınır ilçelerinde eğitime ara verildiSınır ilçelerinde eğitime ara verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Lüks araç bu hale geldi! İstanbul'da dehşete düşüren kaza!

Meraklı gözlerle izlediler! Onları kurtarmak hiç kolay olmadı!

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında kanlı hesaplaşma!

Aynı hastaneye kaldırıldılar!

Samsun'da 148 polisin katılımıyla dev operasyon!

Samsun'da 148 polisin katılımıyla dev operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.