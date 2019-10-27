Kara yollarında durum

Burdur-Antalya yolunun 7-9. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Antalya istikametinde üst geçit trafiğe kapatılarak ulaşım aynı kavşağın bağlantı kollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometreleri Kemerkaya Şehir Geçişi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Bursa-Bozüyük yolu Avarlar Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzi çalışmalarından dolayı 25-26. kilometrelerde ulaşım refüjden sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda devam eden çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

