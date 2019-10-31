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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 08:21 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-57. kilometrelerindeki 14 tünelde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 1 Kasım'a kadar 09.00-17.30 saatlerinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 18-24. kilometrelerindeki Kürtün, Köprübaşı ile Torul tünellerinde bölünmüş yolun her iki yönünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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