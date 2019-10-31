Kara yollarında durum

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-57. kilometrelerindeki 14 tünelde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 1 Kasım'a kadar 09.00-17.30 saatlerinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 18-24. kilometrelerindeki Kürtün, Köprübaşı ile Torul tünellerinde bölünmüş yolun her iki yönünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

