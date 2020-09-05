HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kara yolunda ölümüne yolculuk

Kara yolunda ölümüne yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Muğla’da Köyceğiz-Ortaca kara yolunda bisikletli bir sürücü tehlikeyi aldırış etmeden önce kamyona tutundu, ardından tek teker üzerinde seyretti.Hareket halindeki bisiklet sürücüsü rampa çıkışı Ortaca istikametine seyreden kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptı.

Kara yolunda ölümüne yolculuk

Muğla’da Köyceğiz-Ortaca kara yolunda bisikletli bir sürücü tehlikeyi aldırış etmeden önce kamyona tutundu, ardından tek teker üzerinde seyretti.
Hareket halindeki bisiklet sürücüsü rampa çıkışı Ortaca istikametine seyreden kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Bisiklet sürücüsü ardından bu defa adeta ölüme davetiye çıkarırcasına rampa çıkışı bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde seyretti.
Bisiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğunu ise arkasında seyreden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Bisiklet sürücüsünü cep telefonu ile kaydeden vatandaş, “Fethiye-Göcek yolu Ortaca yolundayım. Ondan sonra niye bisikletlilere yol vermiyorsunuz oluyor. Ortaca yolu güvenli taşımacılık mı diyeyim, güvenli ölüm mü diyeyim bilemedim. Yorum sizin. Ben de ağır vasıtayım ve ağır ağır çıkıyorum. Halen devam ediyor. Yaptığı hareket bak. Tek teker yapıyor bir de yolun kenarında” diyerek serzenişte bulundu.

Kara yolunda ölümüne yolculuk

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Otel odasında şüpheli ölümOtel odasında şüpheli ölüm
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Diğer Haberler
Almanya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının denemeleri Türkiye’de başlıyor
Aşı denemeleri Türkiye’de başlıyor
Yüzüne asit atan eski erkek arkadaşını affeden Berfin Özek: Bunu nasıl yapabildim?
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
Cinsel saldırıdan hükümlü firari, 3 yıl sonra yakalandı
Cinsel saldırıdan aranıyordu! 3 yıl sonra yakalandı
İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm
Otel odasında şüpheli ölüm
Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti
Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti
Hatay Samandağ'da orman yangını! Alevler şehre yaklaştı, aracını alan yola çıktı
Alevler şehre yaklaştı, aracını alan bölgeyi terk ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.