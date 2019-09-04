HABER

Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 02:15 | Son Güncelleme

Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin çöplükteki barakalarda ikamet ettikleri öğrenildi.

Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar sonucu Karabük Belediyesine ait çöplüğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, çöplükte bulunan barakalarda kalan 22 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbar üzerine jandarmanın operasyon düzenlediğini söyledi.

Göçmenlerin, çöplükte ayrıştırma işi yapan müteahhit firmada çalıştıklarını iddia ettiğini belirten Gürel, yapılan incelemenin ardından göçmenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. (AA)

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Meclis Başkanı Şentop: "Bugün insanlık, büyük bir buhranın ve kuşatmanın mağduru ve esiridir"Meclis Başkanı Şentop: "Bugün insanlık, büyük bir buhranın ve kuşatmanın mağduru ve esiridir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı! Eşi gözaltına alındı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.