Karabük'te kesilen cezaya kızan sürücü otomobilini yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Karabük-Yenice karayolu Jandarma yol arama ve kontrol noktasında meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Jandarma ekiplerince yapılan trafik kontrolü sırasında ekipler, bir otomobili durdu. Jandarma ekipleri tarafından, otomobilin farlarında sıkıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücü Sami A.’ya (41) 108 TL para cezası kesildi.
Kesilen ceza sonrası kontrol noktasından otomobili ile ayrılan sürücü Sami A. yaklaşık yarım saat sonra tekrardan kontrol noktasına geri geldi. Yaşananların güvenlik kamerasına yansıdığı olayda aracından inen sürücü kendisine ceza kesen Jandarma ekiplerine tepki göstererek, otomobilin içine döktüğü benzinle aracını ateşe verdi. (İHA)
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