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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bez çanta kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ‘Plastik şişe getir bez çantanı götür’ projesi kapsamında vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluştururken, 20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bez çanta kuyruğu

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı’nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, sıradaki vatandaşlara bez çanta verdi. 20 dakikada 11 bin plastik şişe konteynerlere konulurken, 500 çanta dağıtıldı.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, ’’Bu duyarlılığa ortak olmak için buradayız. Halkımızın çok yoğun bir teveccühü var. İnşallah bütün illerimize, ilçelerimize örnek olur. Hem çevre duyarlılığımız artar hem çevreye olan katkımız artar hem de doğada kaybolması yüz yıllar alan materyallerden kurtulmayla alakalı başlangıç olur. 20 dakikada 11 bin pet şişe toplamış olduk. Büyük bir rakam. İnşallah bundan sonraki süreçte de pet şişelerin kullanılmasını önlemek adına güzel projeler başlatılır.’’ dedi.

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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ise vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Şimdiye kadar düzenledikleri 3 etkinlikte 40 bin üzerinde plastik şişe topladıklarını söyledi.

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Karabük Safranbolu kuyruk bez çanta

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