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Karabük Üniversitesi'ndeki Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı! Gözaltılar var

28.03.2024 13:07
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Karabük Üniversitesi'ndeki Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

10 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karabük Üniversitesi'nin Instagram 'itiraf sayfası'nda siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrencilerin iddiaları gündem olmuştu. Öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatmıştı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanlamıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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