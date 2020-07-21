Karabük Valisi açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de korona virüs vak'asının görüldüğü 11 Mart itibariyle değişik tedbirler alındığını, Karabük'ün Ramazan Bayramı'na kadar salgınla mücadelede en başarılı illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

O dönemde şehre giriş çıkışların yasaklandığını hatırlatan Vali Gürel, "O zamanki rakamlarla söyleyeceksek 180 vak'a ile kapatmıştık. 1 Haziran itibariyle oradaki sınırların açılması, giriş çıkışların olması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve kontrollü sosyal hayat dönemine geçme ile beraber elimizde bir kısım vak'alar yeniden görülmeye başladı. İlimizde mayıs ayı içerisinde çok fazla vak'aya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte vak'a sayıları çok hızlı bir şekilde arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Aile ziyaretleri başta olmak üzere, akşam oturmaları, sabah kahvaltıları, restoran, kafe ve benzeri yerlerin açılmasıyla beraber vatandaşların iletişiminin çoğaldığını aktaran Gürel, "Aslında kurallı bir döneme girdik 1 Haziran itibariyle. Kontrollü sosyal hayat ile beraber Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallar var. Her iş yerinin uyması gereken kurallar var. Bunlara uyulması gerekiyor, orayı kullanan vatandaşlarımızın da kurallara uyarak hizmet alması gerekir. Onun yanında vatandaşlarımızın evinde olan iletişimi bilmemiz mümkün değil. Özellikle yakın temas halinde olduklarını daha sonradan anlıyoruz. Çünkü vak'a bir yerde çıktığı zaman onunla bağlantılı neredeyse 15-20 pozitif vak'anın ortaya çıktığını biliyoruz ya da buradan Ankara’ya, İstanbul’a, büyükşehirlerde hastanelere giden vatandaşlarımızın bir kısım korona virüsünü getirdiklerini biliyoruz" diye konuştu.