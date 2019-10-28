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Karabük’te 2 katlı evde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Şans eseri yangında ölen olmadı. Ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşandı. 03.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı.
Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bu sırada ev sahibi Ali Demir 85 ve evde bulunan eşi, çocukları ve torunları kısa sürede evi boşalttı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.

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