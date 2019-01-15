Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan yol açıldı

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu Bolu istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Aslanlar mevkisindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametinde duran ulaşım, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla normale döndü.

Araçların, İstanbul ve Ankara istikametine kontrollü geçişine izin verilirken, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların karayoluna çıkışlarını belirlenen bazı noktalarda engelleyen polis ekipleri, yaşanan hasarlı kazalara da müdahale ediyor.



