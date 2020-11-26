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Karabük’te lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık

26.11.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Karabük’te lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık

Karabük’te, lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesinde bir köyde yaşayan 81 yaşındaki H.Y., 120 lira dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Karabük’te, lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesinde bir köyde yaşayan 81 yaşındaki H.Y., 120 lira dolandırıldığı ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan 36 saatlik çalışmanın ardından Safranbolu ilçesinde lösemili çocuklara yardım topladıklarını belirten şüpheliler M.B. (51) ve M.K. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Paralar sahiplerine teslim edilirken, ifadesi alınan iki kişi adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, suçun mağduru olan her vatandaşın hele de yaşlı vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından, suçun maddi değerine bakılmaksızın meydana gelen her türlü olay süratle aydınlatılarak suç ve suçlulukla etkin mücadele edileceği ifade edilerek, "Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahasında herhangi bir suçun mağduru olmalarını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış olup olayların aydınlatılması kapsamında tüm çalışmalar aralıksız sürdürülecektir" denildi.

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