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Karabük'te otomobil devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobil devrildi: 2 yaralı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük istikametine giden Hakkı K. yönetimindeki 78 SL 153 plakalı otomobil Toprakcuma mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan sürücü ve İshan Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Hakkı K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Karabük trafik kazası yaralı

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