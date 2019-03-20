Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Karabük’te uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyon kapsamında E.E. (30), E.Ö. (21), K.Y. (22), ve T.O. (25) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabionid bonzai, 1 dal sigara ucunun sarılı olduğu uyuşturucu sigara, uyuşturucu biçiminde kullanılan kova diye tabir edilen 2.5 litrelik folyo ile sarılı plastik pet şişe ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden E.E. (30), E.Ö. (21) ve K.Y. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden T.O., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

