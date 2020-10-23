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Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Karabük’te Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekleri kentte A.A.

Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karabük’te Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekleri kentte A.A. ve M.D. isimli uyuşturucu madde sattığı tespit etti. Ekiplerin şahısların birlikte kaldığı ikametlerine operasyon yaptı. Ekiplerin yaptığı arama neticesi kavanoz içerisinde daralı ağırlığı 260 gr gelen hint keneviri tohumu, 14 adet yeşil reçeteye tabi Perge hap, daralı ağırlığı 89,62 gr gelen sıkıştırılmış reçine esrar maddesi, 1 adet Captagon hap, hassas terazi ve 2 adet brender öğütücü, ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Temin ve Ticareti (TCK 188) suçlarından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahsılardan A. A. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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