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Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:41 | Son Güncelleme

Karabük Kent Meydanı'ndaki bir restoranda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuranların sayısı 74'e yükseldi - Vali Fuat Gürel: - "Şu an için toplam 74 kişi müracaat etmiş, hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başlandı. Şu an için Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Bunlardan 17'si çocuk"

Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi

Karabük'te, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri göstererek hastanede tedavi altına alınanların sayısı 74'e çıktı.

Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.

Akşam saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelere gelen hastaların sayısı 74'e yükseldi. Genel durumları iyi olan hastaların tedavileri sürerken, sayının artabileceği belirtiliyor.

Bu arada olayın ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı hastanelerdeki vatandaşları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, akşam saatlerinden itibaren zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran kişi sayısının 74'e ulaştığını bildirdi.

Hastaların hızlı bir şekilde tedavilerine başlandığını aktaran Gürel, "Şu an için toplam 74 kişi müracaat etmiş, hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başlandı. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Bunlardan 17'si çocuk. Esnaf günleri çadırında yedikleri pilav ve tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Vali Gürel, vatandaşların durumlarının iyi olduğunu, ancak tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını kaydetti.

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi<br />

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi<br />

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Anahtar Kelimeler:
Karabük zehirlenme

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