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Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

22.09.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.G. idaresindeki 06 BDP 866 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi 75. Yıl Kavşağı'nda M.K'nin kullandığı 78 AAP 339 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 06 BDP 866 plakalı otomobildeki H.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Safranbolu-Karabük kara yolunda ise M.S.E. yönetimindeki 27 RE 063 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kaldırıma çıktı. Araçta bulunan A.B.E. yaralandı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.

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trafik kazası Karabük yolcu otobüsü

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