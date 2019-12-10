Karaca Alman porselen markasını satın aldı

İSTANBUL (AA) - Almanya’da 2 mağazası bulunan Karaca üçüncü mağazasını Berlin’de açarken, Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı bünyesine kattığını da açıkladı.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de mutfak ve sofra sektörünün önde gelen markalarından olan ve çatısı altında Karaca Home, Emsan, Jumbo ve CookPlus bulunan Karaca Grubu, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yatırımlarına devam ediyor. Almanya’da üçüncü mağazasını açan Karaca, ünlü porselen markası Weimar’ı da satın aldı.

Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, yurt dışında 12 ülkede 33 mağazaya ulaştıklarını, 2020'de 22 ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Karaca, "Türkiye'de hedeflerimize ulaştık. Dünyada da sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istiyoruz. Almanya'da da güçlü olduğumuz için burada bir genel merkez kurarak işe koyulduk. Önümüze Almanya’da 5 yılda 30 mağaza açma hedefi koyduk. Lojistik merkezimizi de Köln'e kurduk." ifadelerini kullandı.

- "229 yıllık marka artık Karaca çatısı altında faaliyet gösterecek"