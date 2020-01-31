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Karacabey polisinden "Duman" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yurt genelinde yapılan eş zamanlı ‘Duman‘ operasyonunda Karacabey’de 3 farklı adreste kontrol yapıldı.Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.

Karacabey polisinden "Duman" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yurt genelinde yapılan eş zamanlı ‘Duman‘ operasyonunda Karacabey’de 3 farklı adreste kontrol yapıldı.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün, pipo ve nargile tütünü satan yerlere yönelik kontroller gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda 5 bin 140 adet doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda kaçak ürünlere el konulurken, işletme sahiplerine de idarî para cezası kesildi.

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