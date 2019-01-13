HABER

Karacadağ'da hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'da tatilciler, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırı belirleyen, Siverek'e 45 kilometre uzakta bulunan, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alan merkeze hafta sonu kayakseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Burada kayak keyfi yapan vatandaşlar, daha sonra kar üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Bazı vatandaşların ayaklarındaki kayaklarla halaya katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu merkezde bazıları leğen ve kızaklarla kayarken, bazıları da mangal yaktı.

Kayakseverlerden Uğur Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatilini değerlendirmek amacıyla merkeze geldiğini söyledi.

Kayak yaparak uzun süre karın keyfini çıkardığını anlatan Kaplan, "Daha sonra davul zurna eşliğinde halay çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Çevre illerden insanlarımız gelip bölgeyi yakından tanıma fırsatı bulabilir. Bu turizm açısından bölgeye büyük katkı sunabilir. Buranın Uludağ, Kartalkaya ya da Erciyes'ten farkı yok." dedi.

Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla ise merkeze herkesin rahatlıkla gelebileceğini belirterek, "Bölgede kayak merkezinin olması çok iyi. İnsanlarımız diğer merkezlere gideceğine buraya geliyor." diye konuştu.

PARTNERItır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?Itır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?
Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldıSalda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Donmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktıDonmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
davul kayak Siverek Şanlıurfa zurna

En Çok Okunan Haberler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Ordu'da yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyayı ayağı kaldıran bıçaklama olayı kurgu çıktı

Bir ili karıştıran olay! Görüntü sosyal medyaya düştü...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.