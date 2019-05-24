"Karadağ-Kuzey Makedonya dostluğu bölgeye örnek olmalı"

Karadağ Başbakanı Markovic de iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir sonucu olarak bugün içişleri, çevre, sağlık ve gizli verilerin koruması alanlarında dört anlaşma imzaladıklarını aktardı.

Balkan ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliğini güçlendirmesi durumunda Avrupa'nın buna daha fazla saygı duyacağını vurgulayan Zaev, "Karadağ ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk, bölgenin diğer ülkelerine örnek olmalı." dedi.

Makedon lider Zaev, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Kuzey Makedonya'yı her daim destekleyen ve NATO'ya katılım protokolümüzü onaylayan ilk ülkeler arasında yer alan Karadağ'a sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zaev, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Dusko Markovic ile görüştü. İki başbakan daha sonra ortak hükümet toplantısına da katıldı.

PODGORİCA (AA) - Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkesi ile Karadağ arasındaki dostluğun bölgenin diğer ülkelerine de örnek olması gerektiğini söyledi.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin AB ve NATO perspektifi noktasında ortak stratejik görüş ve değerlerin de ele alındığını bildiren Markovic, "Karadağ ile Kuzey Makedonya aynı değerleri paylaşıyor, bu değerlere sahip çıkıyor ve yalnızca ülkelerimiz için değil, ait olduğumuz bölgenin istikrarı için de bu değerlere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın en kısa zamanda AB'ye katılım müzakerelerine başlaması temennisinde bulunan Markovic, "AB'ye üyelik sürecinde Kuzey Makedonya'ya destek olmaya ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız." dedi.

Podgorica'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ve Meclis Başkanı İvan Brajovic'le de görüşen Zaev, ayrıca Karadağ-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katıldı.

