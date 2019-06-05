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Karadağlı eski askere savaş suçundan 14 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

Vlado Zmajevic, Kosova Savaşı sırasında sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle 14 yıl hapse mahkum edildi

PODGORİCA (AA) - Karadağ Yüksek Mahkemesi, eski asker Vlado Zmajevic'i Kosova Savaşı sırasında sivillere yönelik savaş suçu işlemekten 14 yıl hapse mahkum etti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da görülen davada, Zmajevic'in 1998-1999 yıllarında Kosova'da yaşanan savaşta gönüllü askerlik yaptığı belirtilerek, zanlının dört Kosova vatandaşını öldürmekten 14 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Zmajevic'in 30 Mart 1999'da Kosova'nın Dunav köyünde 4 kişiyi öldürdüğü ve kişisel eşyalarını çaldığı kaydedildi.

- Kosova Savaşı

Eski Yugoslavya'nın 1990'lı yılların başında dağılmaya başlamasıyla dünya siyasi literatürüne giren "Balkanlaştırma" sürecinin bir kez daha yaşandığı dönemde, Kosovalı Arnavutlar yükselen Sırp milliyetçiliği sebebiyle tedirgin olmuş, daha sonra ülkenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusunu (UÇK) kurmuştu.

Sırp asker, polis ve paramiliter birliklerin 1998'de bağımsızlık isteyen UÇK'ye yönelik saldırıları, 1999'da NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalamasıyla son bulmuştu. Kosova'daki bu savaşta 8 binden fazlası Arnavut, 10 binden fazla Kosovalı öldürülmüş, 800 bine yakını Arnavut, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Karadağ mahkeme savaş suçu

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