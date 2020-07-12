Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 terörist teslim oldu

Erzurum Şenkaya’da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

