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  4. Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 terörist teslim oldu

Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu.

Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 terörist teslim oldu

Erzurum Şenkaya’da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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