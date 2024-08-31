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Karadeniz'de yepyeni tehlike: Ekonomik kayba da yol açıyor! İki ilde son 5 yılda büyük artış gösterdi

31.08.2024 13:08
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İklim değişikliği ve kirlilik bu kez Karadeniz'de yepyeni bir tehlike doğurdu. Son 5 yıla 'rhizostoma' türü denizanası popülasyonunda yüksek artış görüldü. Bu durum avlanan balıkların kalitesini azaltıyor, böylece ekonomik kayba da yol açıyor. Uyarılarda bulunan Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir "Denizanalarının yoğun olarak arttığı zamanlarda balıkçılar içinde zor bir avcılık operasyonu beraberinde gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Küresel ısınma ve beraberindeki iklim değişikliği, insanların yaşamını doğrudan ve derinden etkiliyor. Bunun son örneği Karadeniz'de rhizostoma türü denizanasının son 5 yılda gösterdiği yüksek artış. Denizanalarının balık yumurtalarını besin olarak tüketmesiyle ekosistemdeki denge bozuluyor, balığın kalitesi azalıyor. Sonuç olarak insanlar için kaçınılmaz bir ekonomik kayıp doğuyor.

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SAMSUN VE SİNOP'TA ARTIŞ YÜKSEK

Samsun ve Sinop sahillerinde denizanası popülasyonu gözle görülür derecede artış gösterdi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, denizanalarının balık popülasyonundan, avcılık faaliyetlerine kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.

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BU DENİZANASINA TEMAS EDENLER DİKKAT

Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir artan denizanası popülasyonu ile ilgili şunları söyledi:

"Karadeniz’de 5 farklı denizanası türü bulunmaktadır. Bunlardan kol olarak adlandırabileceğimiz, uzantıları bulunan, üst kısmı şemsiye şeklinde olan ‘rhizostoma’ türü, insanlara temas ettiğinde yanma, uyuşma, kızarıklık gibi belirtilere neden olabilir. Kayıtlarda bazen ciddi yanıklara sebep olduğu bildirilmiştir. Diğer türler insan sağlığı açısından tehlikeli olmamakla birlikte dokunduğumuzda elimizle göze temastan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Temas olduğu takdirde bol su ile yüzümüzü yıkamalıyız.

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"SON 5 YILDA YÜKSEK ARTIŞ TESPİT EDİLDİ"

İklimsel değişimlerle birlikte kirlilik faktörleri de eklendiğinde dünya denizlerinde ve Karadeniz özelinde denizanası popülasyonunda artış gözükmektedir. Yaklaşık son 5 yıldır ‘rhizostoma’ türünde yüksek artış görüldüğü tespit edilmiştir.

"EKOSİSTEMDEKİ DENGE BOZULMAYA BAŞLIYOR"

Deniz ekosistemleri bir denge içerisindedir. Denizlerdeki besin piramidinin en alt basamağında bulunan fito-zooplankton grupları balıkların ana besini oluşturmaktır. Denizanalarının ana besinini ise zooplankton oluşturmaktadır. Denizanaların aşırı çoğalmasıyla balıkların ana besini denizanaları tarafından tüketilmekte ve rekabet içerisine girmektedirler. Denizanaları balık yumurtalarını besin olarak tüketmekte ekosistemdeki bu denge bozulmaya başlamaktadır.

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BALIKÇILARIN AVLANMASINI DA ZORLAŞTIRIYOR

Denizanalarının yoğun olarak arttığı zamanlarda balıkçılar için de zor bir avcılık operasyonu beraberinde gelmektedir. Ağa giren denizanaları av araçlarının ağ gözlerini tıkayarak av oranını, avlanan balığın kalitesini azaltmakta, av araçlarına zarar vererek ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar.

Sinop ve Samsun sahilleri balıkçılığın yoğun yapıldığı av sahalarına sahiptir. Giderek artan insan kaynaklı kirlenme denizanalarının artışını desteklemektedir. Bu nedenle denize yapılan deşarjların mutlaka biyolojik arıtma ile yapılması, kirlilik kontrolünün sağlanması açısından önemli bir noktadır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz denizanası balıkçılık
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