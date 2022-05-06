Karadeniz’in Afrikalı horoncusu: Çok fazla ortak noktamız var, sadece bir konuda farklıyız

Ülkesinden yaklaşık 9 bin kilometre uzaktaki Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü son sınıfta eğitim gören 24 yaşındaki Nkandu, 9 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Sosyal medyada da oldukça tanınan bir isim olan siyahi fenomen Nkandu, Karadeniz müziğini de fırsat buldukça söylüyor. Akustik kayıtları video paylaşım sitelerinde binlerce kez izlenen Nkandu’nun Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği maç için geldiği bölgedeki son durağı Gümüşhane oldu.

Gümüşhaneli sanatçı Muhammet Güner’in daveti üzerine Kürtün ilçesine gelen Afrikalı Horoncu Nkandu, Süme mahallesinde ve Üçtaş köyünde düzenlenen düğünlere katıldı.

Yöresel sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği türküleri eline aldığı mikrofonlarla seslendiren ve ardından horon halkasına girerek Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut’la horon oynayan Nkandu, horondaki yetenekleriyle Karadenizlilere taş çıkarttı, sempatik tavırlarıyla davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

“AFRİKA’DAYKEN KARADENİZ’DE YAŞAYAN İNSANLARIN KARA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRDÜM”

Özkürtün Beldesinde bulunan Kürtün Baraj gölünün kenarında belediyeye ait Pamuklu Bungalov evlerde konaklayarak sanatçı Muhammet Güner’le düğünlere katılan Nkandu, fanatik Trabzonsporlu olduğunu belirterek, “Ben memleketteyken Karadeniz merakım vardı. Çünkü coğrafyada Karadeniz hep bize öğretilir ama ben bir konuyu çok merak ediyordum. Deniz isminin neden kara olduğunu merak ediyordum. Orada yaşayan insanlar kara olduğu için bu ismi koyduklarını düşünüyordum. Türkiye’ye geldikten sonra Karadeniz ile ilgili çok araştırma yaptım. Araştırırken güzel bir kültür karşıma çıktı. Horon, kolbastı ve kemençe ile tulum” dedi.

“ORTAK NOKTALARIMIZ VAR, SADECE BİZ SİNİRLİ DEĞİLİZ”

2021-2022 sezonunun süper lig şampiyonu Trabzonspor’u Karadeniz’in bir takımı olduğu için çok yakın hissettiğini kaydeden Nkandu, “Trabzonspor’da da sevdiğim oyuncular var. Yani belki de kara olduğum için öyle geliyor. Karadeniz’deki insanlarla benim ülkemdeki insanlar çok yakın. Ortak noktalarımız var. Hepimiz sıcak kanlıyız. Sadece tek noktada biraz farklıyız, biz sinirli değiliz. Karadeniz insanı maşallah çok sinirli. Son zamanlarda Trabzonspor maçından sonra Gümüşhane’ye gittim orada Muhammet Güner isimli bir abi vardı beni davet etti onun yanına gittim. Gümüşhane köylerini gezmemi istedi. Ben Gümüşhane’ye gittiğim zaman beni hemen düğüne götürdü. Ben de düğüne gidince şaşırdım. Oradaki insanlar beni tanıyordu çok şaşırdım. Güzel insanlar gerçekten, fotoğraf çektirdik. Muhtar ve diğer insanlarla horon oynadık. Tekrar inşallah gitmek istiyorum. Gümüşhane’ye geldiğim zaman bana destek olan yardım eden insanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(İHA)

