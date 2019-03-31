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Karadeniz sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

MAHALLİ İdareler Seçimi'nde Karadeniz Bölgesi'nde, 11 ilde kurulan 16 bin 170 sandıkta, 3 milyon 844 bin 498 seçmen oy kullanıyor.

TRABZON, (DHA)- MAHALLİ İdareler Seçimi'nde Karadeniz Bölgesi'nde, 11 ilde kurulan 16 bin 170 sandıkta, 3 milyon 844 bin 498 seçmen oy kullanıyor. Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Trabzon, Samsun, Çorum, Rize, Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Ordu 16 bin 170 sandıkta, 3 milyon 844 bin 498 seçmen oy kullanacak. Seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi için bölgede çok sayıda polis ve jandarmanın yanısıra bekçiler de görev aldı. 18 YAŞINDA KADIN MUHTAR ADAYI İLK OYUNU KULLANDI Çorum’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmenler, saat 08.00’den itibaren oy vermeye başladı. Kentte geçen yıl liseyi bitiren ve muhtarlığa aday olan Hilal Demiral (18) da, ilk oyunu göreve talip olduğu mahallesinde bulunan İnönü Lisesi'nde kullandı. Demiral, "Seçimler, kentimiz, mahallemiz, ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun” dedi. ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE SANDIĞA İLGİ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde de seçmenler, oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi ile birlikte görevliler, vatandaşlara oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgiler verdi. Oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oylarını kullandı. Trabzon'un Tonya ilçesinde kadın seçmen Feryan Erdoğan ise yöresel kıyafetlerle sandık başına gitti. Sabah erken saatlerinde sırtında taşıdığı çocuğu ile oyunu kullanan Erdoğan, ilgi odağı oldu.

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