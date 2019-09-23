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Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

‘HAMSİNİN AZALMASINDA DENİZANASI TÜRLERİNİN ETKİSİ ÇOK’ Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.

Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında (2)

‘HAMSİNİN AZALMASINDA DENİZANASI TÜRLERİNİN ETKİSİ ÇOK’
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rahşan Evren Mazlum, Karadeniz’de hamsi miktarlarının azalmasında etkisi olan deniz anası türü 'Mnemiopsis leidyi' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1980’li yılların başında Kuzey Atlantik kökenli jelatinli bir tür olan 'Mnemiopsis leidyi' Türkiye’de denizlere girdiğini belirten Mazlum, “Bu türün gelişi ile deniz balıklarında büyük bir miktarda azalma oldu. Bu jelatinli türler yüksek sıcaklık ve tuzluluk toleransları olması nedeniyle hızlı çoğalıyorlar ve büyük bir boyuta ulaştılar, alanlarını da genişlettiler. Karadeniz için önemli olan hamsinin yumurta ve larvalarını avlıyorlar. Onların besinlerine ortak olarak açılıktan ölümlerine sebep olmaya başladılar. Hamside yüksek miktara düşüşlere neden oldu. 1990’lı yıllarda denizlerimize giriş yapan bir başka türle birlikte ile bir düzelmeye rastlandı. Ancak, Karadeniz’de halen varlığını sürdüren 'Mnemiopsis leidyi' denizanası türleri hamsi başta olmak üzere tüm balıkların yumurta ve larvalar için çok önemli bir avcı. Stoktaki balıkların azalmasına neden oluyor" dedi.
‘ZARARLARI ÇOK BÜYÜK’
Denizanası türlerinin sayılarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Mazlum, “Bunların da avcıları ortaya çıkıyor. Bu avcılarının çıkması dengeleme açısından iyi ama biz bunların mide içeriklerinde özellikle hamsi yumurta ve larvalarına sık oranda rastlıyoruz. Özellikle hamsi balıkçılığının ülkemiz deniz balıkçılığındaki yerini düşünecek olursak jelatinli türlerin etkilerini de göz ardı edemeyiz. Bu türlerin zararları çok büyük miktarda. Mekanik, biyolojik önlemler alındı ama bunlar çok zor. Denizlerde ne kadar var bilinmiyor. Gemilerin balast suları ile ülkemize girdiler.Girişlerini önlemek için çalışma yapılıyor. Hamsi miktarlarındaki azalma günümüzde mevcut. Kirlilik ve insan kaynakları etkilerini de es geçemeyiz. Ancak bu türlerin etkisi çok fazla.. Ekolojik nedenler, kirlilik ve küresel ısınmada balık stoklarının azalmasına bir neden” diye konuştu.

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