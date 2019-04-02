HABER

Karadeniz'de kefal bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:59 | Son Güncelleme

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına 1,5 ton kefal takıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları 1,5 ton kefal avladı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının atmasıyla kefal bereketi yaşanıyor.

Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan Hakan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kefallerin hava sıcaklıklarının artmasıyla kıyıya doğru göç etmeye başladığını söyledi.

Denize bıraktıkları ağlarına 1,5 ton balık takıldığını aktaran Yurt, "Hava şartlarının güzel gitmesi deniz suyu sıcaklığını da artırdı. Sıcak suyu seven kefal kıyıya doğru göç ediyor. Bizim de ağlarımıza 1,5 ton kefal takıldı. Çok bereketli bir avcılık oldu. Durgun giden sezonda yüzümüzü güldürdü. İnşallah bundan sonraki süreçte kefal avcılığı artarak devam edecek." dedi.

Yurt, avladıkları balığı kilogramı 10 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Ekmek paramızı çıkarmış olduk. Kıyı balıkçıları olarak avlanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandıFETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı
Yeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyaretiYeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık kefal sinop

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.