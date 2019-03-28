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Karadeniz’de, PKK'nın izi silindi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

 KARADENİZ’de son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu.

Karadeniz’de, PKK'nın izi silindi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - KARADENİZ’de son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve bölge halkı da destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölge teröristlerden temizlendi. Güvenlik güçleri bölgeye yeni terörist sızmalarına karşı her an teyakkuz halinde.
Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz’e gönderilen örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinin tamamı, son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve köy korucularının işbirliğiyle düzenlendi.
ARANAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Karadeniz’e sansasyonel eylemler yapmak üzere gönderilen 22 kişilik sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristlerinden 15’i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı olarak ele geçirildi. 22 kişilik terörist gruba sonradan takviye gönderilenlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2’sinin İçişleri Bakanlığı’nca, 4 milyon lira ödüllü ‘kırmızı kategori’de, 6’sının ise 300 bin lira ödüllü ‘gri’ kategori ile aranan teröristlerden olduğu tespit edildi.
İZLERİ SİLİNDİ
Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerin tamamen yok edilmesiyle, bahar döneminde Tunceli-Erzincan üzerinden yeni terörist grupların sızma girişiminde bulunabileceği ihtimali üzerine Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı bahar operasyonu yürütülüyor. Teröristlerin bölgede halk desteği alamadıkları, İHA ve askerlerin yoğun operasyonları nedeniyle Karadeniz'e tekrar gelmeye korktukları istihbarat birimlerince tespit edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı özel timler, bölgede sürekli teyakkuzda olurken, yayla evlerinden erzak çalınmasını önlemek için de sıkı takip sürüyor.
TRABZON-GÜMÜŞHANE SINIRINDA OPERASYON
Trabzon’un Maçka ilçesi ve Gümüşhane’nin Torul ilçesi kırsalında komando birlikleri, dağları didik didik ararken bölgede teröristlerin geçiş güzergahlarına pusu atan komandolar, hırsızlık olup olmadığını tespit etmek amaçlı yayla evlerini kontrol ediyor. Operasyonların bölgede belirli aralıklarla süreceği öğrenildi.
ORGENERAL ÇETİN, KARADENİZ'DE
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Karadeniz'de askeri birlikleri denetledi. Orgeneral Çetin’e, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit eşlik etti. Orgeneral Çetin, askeri birliklerin yanı sıra bölge illerin valileri ile de bir araya geldi.

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Karadeniz’de, PKK'nın izi silindiKaradeniz’de, PKK'nın izi silindiKaradeniz’de, PKK'nın izi silindiKaradeniz’de, PKK'nın izi silindi

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